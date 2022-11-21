البورصة تتأهب لحركة تصحيحية هابطة بعد صعود 5 أسابيع متتالية  

توقع خبراء التحليل الفنى خضوع البورصة المصرية لحركة تصحيحية هابطة وعمليات جنى أرباح وصفوها بالمنطقية، والتى لن تؤثر على إيجابية السوق.

وأضافوا أن المؤشر الرئيسى «EGX30» على وشك التصحيح بعد صعود متتالٍ لنحو 5 أسابيع حقق خلالها أعلى مستوى سعرى منذ مايو الماضى إذ سيدعم ظهور تلك العمليات اقترابه من المقاومة 12650 لتدفعه نحو 12000 – 12200 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على صعود جماعي، إذ ارتفع «EGX30» أمس %0.06 ليسجل 12523 نقطة، بينما صعد «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.84 ليبلغ 2408 نقاط و«EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.56 ليستقر عند 3202 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.43 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 2.18 مليار، ليسجل 823.92 مليار مقابل 821.74 مليار للإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بصافى قيمة بلغت 86.940 و 35.003 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للعرب بحوالى 121.9 مليون.

وقال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن «EGX30» تمكن أمس من الصعود لقرب مستوى 12650 نقطة، قبل أن يفقد معظم مكاسبه الصباحية ويغلق عند 12523 نقطة.

وأوضح أن إغلاقات أمس تشير إلى أن المؤشر بات مؤهلًا للدخول فى حركة تصحيحية هابطة عقب الاقتراب من مقاومة 12650 نقطة، والتى قد يحدث حولها بعض الضغوط البيعية المؤقتة.

وحدد مستويات دعم المؤشر على الأجل القريب ما بين 12000- 12200 نقطة، وعلى المدى المتوسط بين 11500 – 11800 لافتًا إلى أن «EGX30» نجح لأول مرة فى الصعود نحو 5 أسابيع متصلة، ليحقق أعلى مستوى له منذ مايو الماضى.

من جانبه، نصح محمد رضوان محلل فنى للأسواق العالمية بشركة «Tradepedia» المستثمرين بالحرص خلال الوقت الراهن لاحتمالية تعرض السوق لعمليات جنى أرباح، خاصة فى ظل حالة التشبع الشرائى الذى تعكسه العديد من المؤشرات.

وأضاف أنه رغم تزايد فرص عمليات جنى الأرباح فإن الاتجاه الصاعد للمؤشر لايزال قائما، خاصة وأن معظم الأسهم المكونة له تتحرك فى مسارات صاعدة أو فى بداية التحول إلى الاتجاه الصاعد وهو ما سيدعم الحركة الإيجابية.

وأشار إلى أن استمرار ثبات «EGX30» أعلى مستوى 12100 نقطة سيكون إشارة إيجابية للتحول للاتجاه الصاعد طويل الأجل .

وحدد مستهدفات «EGX30» على المدى القريب عند 13500 نقطة، ونظيره المتوسط 14500 موضحا أن مستوى الدعم الحالى يقدر بـ 12000 نقطة ، ثم 11500.

على صعيد «EGX70» قال «رضوان» إن تأكيد اختراق مستوى المقاومة 2300 نقطة ، يعزز من تحوله للمسار الصاعد لمستهدفات أولية عند مستوى 2400 التى وصل لها أمس، ثم 2600 نقطة ، محددا مستوى دعم للمؤشر عند 2100 نقطة.