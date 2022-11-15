البورصة تتأهب لاستهداف 12300 نقطة بدعم من نشاط الأسهم القيادية

يتوقع خبراء سوق المال مواصلة البورصة المصرية الصعود بجلسة غد الثلاثاء نحو مستويات 12300 نقطة، بدعم الحراك الذى تشهده السوق.

وشهدت البورصة المصرية بجلسة الإثنين حركة قوية، لتسجل تداولاتها 3 مليارات جنيه، إثر صفقة على أسهم البنك التجارى الدولى تجاوزت قيمتها مليارًا.

وصعد BICبنسبة 2.34% بنهاية جلسة أمس، مغلقًا عند مستوى 35.9 جنيه، وسط تعاملات بلغت 1.66 مليار جنيه على السهم.

وصعدت مؤشرات السوق جماعيًا، بواقع %1.3 بقيادة «الرئيسى» EGX30 مغلقًا عند 12136 نقطة، و«EGX70» بنسبة 0.15%، ليسجل 2283 نقطة، وEGX100 بنحو %0.23 ليصل إلى 3347 نقطة.

وربح رأس المال السوقى نحو 8 مليارات جنيه، مغلقًا عند 799 مليارًا، مقارنة بـنحو 791 مليارًا بالجلسة السابقة، وسط مشتريات محلية بقيمة 101.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات عربية بصافى 21.7 مليون، وأجنبية بحوالى 80 مليون.

قالت دعاء زيدان، خبير أسواق المال، إن البورصة مؤهلة لمواصلة الصعود نحو مستوى 12300 نقطة، والسبعينى إلى 2280 نقطة، وسط حركة متزنة للسوق وإيجابية للسيولة.

ولفتت زيدان إلى أن السوق تشهد حركة إيجابية للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل هدوء لحركة تعاملات المحليين.

وقالت عصمت ياسين، نائب رئيس قسم تداولات الأفراد فى «أسطول» لتداول الأوراق المالية، إن السوق مؤهلة لمستويات 12350 نقطة، إلا أنها ستشهد حالة من التهدئة قبل الوصول لذلك.

كما توقعت وصول «السبعينى» لمستويات 2300 نقطة، مشيرة إلى أن هناك حاليًا تركيزًا بشكل أكبر على المؤشر الثلاثيني، فى ظل حالة القلق التى تنتاب المستثمرين نتيجة تحويل عدد من أسهم السبعينى إلى القائمة (د). ولفتت ياسين إلى أن القطاعات الأنشط بالسوق حاليًا هى «المصرفى» و«العقارات» و«الصناعة»، كما أوصت المستثمرين بحركة المضاربات السريعة حتى حال وجود هامش ربح ضيق