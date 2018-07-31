البورصة تتأرجح مع افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 15308 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 739 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة المصرية



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 15308 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 739 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15297 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % عند مستوى 1915 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.94% عند مستوى 2546 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 1.01% عند مستوى 15129 نقطة.