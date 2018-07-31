بورصة وشركات

البورصة تتأرجح مع افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 15308 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 739 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة المصرية
11:47 ص, الثلاثاء, 31 يوليو 18 11:47 ص, الثلاثاء, 31 يوليو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 15308 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 739 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15297 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % عند مستوى 1915 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.94% عند مستوى 2546 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 1.01%  عند مستوى 15129 نقطة.

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