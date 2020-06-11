البورصة تتأرجح مجددا فى افتتاح تداولات جلسة الخميس

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تأرجح محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وشرائى للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 0.48 % إلى 10881 نقطة ، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.21 % إلى 1285 نقطة حتى الساعة 10.35.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على تأرجح محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 1.17 % إلى 10933 نقطة ، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.45 % إلى 1283 نقطة ، كما ارتفع EGX100 بنسبة 0.15 % عند مستوى 2047 نقطة.

محللون يتوقعون أدء البورصة خلال الاسبوع

قال عمرو الجزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن التوجه العام للسوق صاعد خلال الفترة المقبلة مع التفاؤل الحذر للحالة الصحية وقدرة الدولة والحكومة وسيطرتها على مجريات الأمور.

وأضاف الجزيرى أن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى أثرت إيجابا على تعاملات البورصة لكن تظل تحركات سعر الصرف الأكثر تأثيراً، متوقعاً استمرار ارتفاع سعر الدولار لحين عودة السياحة وموارد النقدى الاجنبى الأساسية.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الجمعة الماضي، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية من أجل الحصول على قرض استعداد ائتماني “SBA” لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار.