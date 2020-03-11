البورصة تتأرجح لليوم الثاني على التوالي.. والخميس إجازة

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على حالة تأرجح بين مؤشراتها لليوم الثاني على التوالي، بعد إعصار الإثنين الذي هوى بالمؤشر الرئيسى أكثر من 7%.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.05 % إلى 11194نقطة، بينما صعد مؤشر egx 70 بنسبة 1.42 % إلى 1096 نقطة .

كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.52 % إلى 1172نقطة، بينما صعد egx50 بنسبة 0.87% إلى1553 نقطة، وكذلك صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.02 % إلى 12789 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 696 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث هبط 94 سهما من إجمالى 174 سهما متداولا، بينما صعد 46 سهما فقط، وبقى 34 دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 101.8 مليون جنيه و 15.8 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 73.5 مليون جنيه 23.5 مليون جنيه و14 مليون جنيه و6.6 مليون جنيه على التوالى.

إعصار الإثنين هبط بالبورصة لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

وشهدت البورصة المصرية إعصارا مدويا أول أمس الإثنين هبط بها بنسبة 7.3%، وهى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات، كما هوت خلال جلسة الأحد أكثر من 4% .

وأغلقت البورصة تعاملات الثلاثاء على أداء متأرجح لمؤشراتها حيث صعد المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة 1.97 % إلى مستوى 11199نقطة ، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 0.24 % .

وقررت البورصة اعتبار الخميس 12 مارس إجازة رسمية لظروف الطقس السيئة المتوقعة غدا على أن يستأنف التداول الأحد القادم.

وقرر مجلس الوزراء منذ ساعات اعتبار يوم غد الخميس إجازة رسمية فى القطاعين العام والخاص لظروف الطقس ، وأعلن البنك المركزى عن تعطيل البنوك الخميس أيضا.

البورصة واجهت أجواء قاسية خلال فبراير الماضي

وواجهت البورصة أجواء قاسية خلال شهر فبراير الماضي، لتُنهى تعاملات الشهر بهبوط واضح جماعي لكافة مؤشراتها وهبوط بأكثر من 5% لرأسمالها السوقي .

وتزايدت حدة التعثر خلال الأسبوع الماضي والأخير من الشهر ذاته، والذي فقدت خلاله البورصة حوالي 29 مليار جنيه رأسمالها السوقي، كما فقدت قيم التداولات حوالي 2.9 مليار جنيه من قيمتها الأسبوع الماضي وسجلت حوالي 7.4 مليار جنيه.

وخلال فبراير المنقضي، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 6.5% بينما سجل مؤشر “egx70 ewi” هبوطًا بنحو 5.3% ليصل إلى 1209 نقاط، وتراجع الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 6% ليصل 1311 نقطة .

وسجل رأس المال السوقي خسائر بالغة قاربت 41.1 مليار جنيه بنسبة هبوط بلغت 5.8% ليصل 667 مليار جنيه مقارنة مع 708.1 مليار جنيه بمستهل تعاملات الشهر ذاته .

كما فقدت قيم التداولات حوالي 8.1 مليار جنيه، إذ سجلت 39.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه ببداية الشهر، واستحوذت الأسهم على 43.6% من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة، في مثلت قيم تداول السندات نحو 56.3% خلال الشر ذاته.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية، فقد اتجه المتعاملين الأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغ 185 مليون جنيه، في حين اتجه المتعاملين العرب للبيع بقيمة بلغت 590.2 مليون جنيه .

وقد سجلت تعاملات المصريين نسية 62.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 26.4% والعرب على 11.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وذلك خلال فبراير الماضي .

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب حوالي 25.5% وسجل العرب 10.6% .