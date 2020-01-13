البورصة تتأرجح في ختام تعاملات الإثنين وسط تداولات مليارية

هبط المؤشر الرئيسي فى البورصة بختام تعاملات الإثنين egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13698 نقطة بينما صعد egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 526 نقطة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.75 % عند مستوى 13698 نقطة، بينما صعد egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07 % عند مستوى 526 نقطة .

وهبط «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% عند مستوى 1369 نقطة، وكذلك هبط egx50 بنسبة 0.19% عند مستوى 1912 نقطة، فى حين هبط المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 0.53 % عند مستوى 15909 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.1 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 100.7 مليون جنيه و221.8 مليون جنيه و2.7 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات لأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 176.3 مليون جنيه و 150.8 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء لأسهم المتدوالة بين اللونين الأحمر والأخضر، حيث صعد 61 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا،بينما هبط 65 سهم وبقى 45 سهم دون تغير.

محللون يوصون المتعاملين في البورصة بالانتقائية

تعاملات البورصة

ويتوقع محللون فنيون اتجاهاً صعودياً للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ما يمكنها من استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضى التى تكبدتها على خلفية التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات لم تتجاوز 424 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 13802 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% عند مستوى 526 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن استقرار مؤشرات البورصة المصرية، أعلى مستويات 13700 نقطة، سيدفعها نحو 14100 نقطة.

ونصحت “نعيم” المتعاملين في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها بالانتقائية، وأوصت بشراء سهم “الحديد والصلب المصرية”، موضحةً أنه تمكن من الارتداد لأعلى من مستوى دعم 1.90 جنيه.

ورجحت أن يسلك السهم اتجاهًا علويًا نحو 2.05 جنيه، بعد ذلك مستهدف 2.30 ثم 2.55 جنيه.