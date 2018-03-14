بورصة وشركات

البورصة تتأرجح في افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 167064 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 910 نقطة.…

11:30 ص, الأربعاء, 14 مارس 18 11:30 ص, الأربعاء, 14 مارس 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 167064 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 910 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.47% عند مستوى 16989 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 910 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.75% عند مستوى 2281 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.03% عند مستوى 2875 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 1.47% عند مستوى 16761 نقطة.

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