البورصة تتأرجح في افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 167064 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 910 نقطة.…

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 167064 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 910 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.47% عند مستوى 16989 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 910 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.75% عند مستوى 2281 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.03% عند مستوى 2875 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 1.47% عند مستوى 16761 نقطة.