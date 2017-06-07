البورصة تتأرجح في افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% إلى 13636 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1.6% ليصل إلى 602 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت تعاملات البورصة ا

رجب عزالدين: افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% إلى 13636 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1.6% ليصل إلى 602 نقطة حتى الساعة 10:30. واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.79% إلى 13626 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% ليصل إلى 593 نقطة ،وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.43% عند مستوى 1408 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.45% عند مستوى 2069 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.46 % عند مستوى 12358 نقطة.