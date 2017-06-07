بورصة وشركات

البورصة تتأرجح في افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07%  إلى 13636 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1.6% ليصل إلى 602 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت تعاملات البورصة ا
11:18 ص, الأربعاء, 7 يونيو 17 11:18 ص, الأربعاء, 7 يونيو 17

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رجب عزالدين:

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07%  إلى 13636 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1.6% ليصل إلى 602 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على صعود خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.79%  إلى 13626 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% ليصل إلى 593  نقطة ،وصعد  المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.43% عند مستوى 1408 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.45% عند مستوى 2069 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى  الذى صعد بنسبة 0.46 % عند مستوى 12358 نقطة.

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