البورصة تتأرجح في افتتاح تعاملات أولى جلسات الأسبوع

افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وشرائي للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.17 % إلى 10705نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.01 % إلى 1283 نقطة حتى الساعة 10:35.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس – نهاية الأسبوع -على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائي للمصريين.

وأغلق المؤشر الرئيسى “EGX30” هابطا بنسبة 0.93 % إلى 10831نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.03 % إلى 1283 نقطة.

محللون : البورصة معرضة للتذبذب خلال الأسبوع

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة لم تتمكن حتى من الآن من تخطي مستوى المقاومة 11215 نقطة، ما قد يدفعه لمعاودة إختبار مستوى الدعم 10600 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن التمكن من الإرتداد لأعلى من 10600 نقطة، أو حتى من قبل ذلك الدعم سوف يوفر فرصة للصعود بإتجاه مستوى 11800 نقطة .

وأوصت بشراء سهم “ايكون للصناعات الهندسية” بالقرب من 4.15 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 5 ثم 5.70 جنيه.