البورصة تتأرجح فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15236نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 738 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوس

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15236نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 738 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15 % عند مستوى 1896نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.35% عند مستوى 2528 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.34% عند مستوى 15030نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 764 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 10.7 مليون جنيه 3.4 مليون جنيه و 2.1 مليون جنيه و39.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب و والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 11.9 مليون جنيه و43.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 58 سهم من إجمالى 171 سهما متداولا،بينما هبط 63سهم وبقى 50 دون تغير.

