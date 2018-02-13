البورصة تتأرجح فى افتتاح تعاملات جلسة الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على صعود خفيف متأرجح لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22 % عند مستوى 14924 نقطة، بينما ظل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 مستقرًا عند مستوى إغلاق جلسة -أمس الإثنين- 848 نقطة.وأنهت مؤشرات البورص

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على صعود خفيف متأرجح لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22 % عند مستوى 14924 نقطة، بينما ظل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 مستقرًا عند مستوى إغلاق جلسة -أمس الإثنين- 848 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وقلص المؤشر الرئيسي “egx30″، مكاسبه الصباحية المرتفعة التي حققها منتصف الجلسة، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.42% إلى مستوى 14890 نقطة، وارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% إلى 849.01 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.63%، عند مستوى 2026 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 243.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 28.48 ألف عملية، فيما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 852 مليار جنيه.