البورصة تتأرجح فى افتتاح تعاملات اليوم الأحد

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.04% عند مستوى 16627نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 859 نقطة حتى الساعة 11:00.وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تع

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.04% عند مستوى 16627نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 859 نقطة حتى الساعة 11:00.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحليين ،حيث هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.17% ليصل إلى 16633 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.50% إلى 858 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.45% إلى 2179 نقطة.