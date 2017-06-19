البورصة تتأرجح فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عزالدينافتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على حالة تأرجح ملحوظة صعودا وهبوطا بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% إلى 13528 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 619 نقطة حتى الساعة 10:50.وأنهت البورصة ا



رجب عزالدين

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على حالة تأرجح ملحوظة صعودا وهبوطا بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% إلى 13528 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 619 نقطة حتى الساعة 10:50.

وأنهت البورصة المصرية تحركاتها بجلسة أمس الأحد – أولى جلسات الأسبوع – على صعود جماعى، وارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.13% عند 13496 نقطة، كما صعد “egx50” متساوي الأوزان بنحو 0.12% عند 2096 نقطة، ونظيره “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% عند 1467 نقطة، في حين ظل المؤشر السبعيني ثابتًا عند 619 نقطة دون تغير.

وبلغت قيم التداول 576 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 172 سهمًا، سيطر التراجع على حركة 89 سهما، فيما صعد 45، ولم يتغير 38، كما بلغ رأس المال السوقي 687.460 مليار جنيه.