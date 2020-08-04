بورصة وشركات

البورصة تتأرجح فى افتتاح أول جلسة بعد عيد الأضحى

البورصة المصرية تصعد بشكل طفيف فى افتتاح التعاملات
رجب عزالدين 12:03 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20 12:03 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء بعد إجازة عيد الأضحى، على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد مؤشر “EGX30” بنسبة 0.08 % إلى 10608 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 1.64% إلى 1560 نقطة حتى الساعة 11.00

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء قبل إجازة عبد الأضحى ، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط قيم تداولات تخطت 2 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “EGX30” بنسبة 0.29 % إلى 10599 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 1.39% إلى 1535 نقطة، كما صعد “EGX100” بنسبة 1.36% عند 2352 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بتلك الجلسة إلى 585.6 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 2.6 مليار جنيه تقريبا مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار إجازة العيد  خمسة أيام بدأت الخميس الماضى، وانتهت الإثنين.

فاروس تتوقع أداء البورصة خلال الفترة القادمة

البورصة المصرية

وقالت وحدة أبحاث شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن هناك علامات مبكرة ظهرت على تعافى البورصة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت فاروس أن علامات التعافي تعزز من احتمالية رؤية محاولات لكسر مستوى 10600 نقطة لأعلى مشددة على أهمية مراقبة أداء السوق عند هذه المستويات للتأكيد على اختراقه.

وأشارت إلى أن مستوى المقاومة الأول يقف عند 10950 نقطة، ويليه 11200 نقطة، بينما يقف مستوى الدعم الأول عند 10450 نقطة، وهي أقل منطقة مسجلة في الأسبوع الماضي.

وأضافت: “في حالة كسر المستوى الأخير لأسفل، سيعتبر إشارة سلبية، وتمهيدًا لوصول المؤشر إلى مستوى 10270 نقطة (وهو أقل مستوى مسجل في شهر يوليو)”.

وقدمت “فاروس” تحليل فني لسهم سيدي كرير للبتروكيماويات وقالت إنه يقترب حاليًا من مستوى مقاومته المرتكز عند 6.53 جنيه، الذي أخذ موضعه على مدار الشهرين الماضيين.

وأشارت إلى أن الحركة الصاعدة الأخيرة صاحبها زيادة ملحوظة في أحجام التداول، مما يعني أن قوى الشراء تحاول أن تسيطر على المشهد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-7-2020

رجب عزالدين 6:21 م, الأربعاء, 29 يوليو 20

البورصة تستقبل عيد الأضحى بتداولات تجاوزت 2 مليار جنيه فى ختام الجلسة

رجب عزالدين 4:36 م, الأربعاء, 29 يوليو 20

البورصة تصعد في افتتاح آخر جلسة قبل عيد الأضحى

رجب عزالدين 11:15 ص, الأربعاء, 29 يوليو 20

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-7-2020

رجب عزالدين 7:37 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

التحركات العرضية تُحكم قبضتها على «البورصة» قبل عطلة «الأضحى»

أحمد علي 7:34 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

البورصة إجازة بدءا من الخميس إلى الاثنين بمناسبة عيد الأضحى

رجب عزالدين 3:42 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20