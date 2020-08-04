البورصة تتأرجح فى افتتاح أول جلسة بعد عيد الأضحى

افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء بعد إجازة عيد الأضحى، على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد مؤشر “EGX30” بنسبة 0.08 % إلى 10608 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 1.64% إلى 1560 نقطة حتى الساعة 11.00

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء قبل إجازة عبد الأضحى ، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط قيم تداولات تخطت 2 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “EGX30” بنسبة 0.29 % إلى 10599 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 1.39% إلى 1535 نقطة، كما صعد “EGX100” بنسبة 1.36% عند 2352 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بتلك الجلسة إلى 585.6 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 2.6 مليار جنيه تقريبا مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار إجازة العيد خمسة أيام بدأت الخميس الماضى، وانتهت الإثنين.

فاروس تتوقع أداء البورصة خلال الفترة القادمة

وقالت وحدة أبحاث شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن هناك علامات مبكرة ظهرت على تعافى البورصة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت فاروس أن علامات التعافي تعزز من احتمالية رؤية محاولات لكسر مستوى 10600 نقطة لأعلى مشددة على أهمية مراقبة أداء السوق عند هذه المستويات للتأكيد على اختراقه.

وأشارت إلى أن مستوى المقاومة الأول يقف عند 10950 نقطة، ويليه 11200 نقطة، بينما يقف مستوى الدعم الأول عند 10450 نقطة، وهي أقل منطقة مسجلة في الأسبوع الماضي.

وأضافت: “في حالة كسر المستوى الأخير لأسفل، سيعتبر إشارة سلبية، وتمهيدًا لوصول المؤشر إلى مستوى 10270 نقطة (وهو أقل مستوى مسجل في شهر يوليو)”.

وقدمت “فاروس” تحليل فني لسهم سيدي كرير للبتروكيماويات وقالت إنه يقترب حاليًا من مستوى مقاومته المرتكز عند 6.53 جنيه، الذي أخذ موضعه على مدار الشهرين الماضيين.

وأشارت إلى أن الحركة الصاعدة الأخيرة صاحبها زيادة ملحوظة في أحجام التداول، مما يعني أن قوى الشراء تحاول أن تسيطر على المشهد.