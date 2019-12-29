البورصة تتأرجح بمنتصف تعاملات الأحد وسط تداولات هزيلة

قيم التداولات على الأسهم لم تتتجاوز 113 مليون جنيه حتى المنتصف

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للمصريين وقيم تداولات هزيلة.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 13844نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% عند مستوى 529 نقطة حتى الساعة 12:45

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 113 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافي قيم تداولات قدرها 23.5 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 6 ملايين جنيه و7.5 مليون جنيه و63 ألف جنيه و1 مليون جنيه و9 ملايين جنيه على التوالي.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 60 سهما من إجمالى 142 سهما متداولة، بينما هبط 37 سهما وبقي 45 دون تغيير.

محللون ينصحون المتعاملين فى البورصة بالانتقائية

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضي على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13884نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 529 نقطة.

وتوقع قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة“، أن تعاود مؤشرات البورصة المصرية اختبار مستوى المقاومة 13900 نقطة بتعاملات اليوم.

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن الاتجاه العام للسوق عرضي، ورجحت أن تجاوز المقاومة السابقة سيدفعها نحو 14050 نقطة، ثم مستويات 14800 نقطة.

ونصحت “نعيم” المستثمرين بالانتقائية، وأوصت في السياق ذاتهُ بشراء سهم “القلعة للإستثمارات المالية”، مشيرةً إلى أن السهم في طريقهُ لمعاودة اختبار مستوى المقاومة 2.40 جنيه، وتمكنهُ من تجاوزها سوف يعزز من فرص صعودهُ باتجاه مستوى 2.55 جنيه ثم 2.75 جنيه.

واستهلت البورصة المصرية تعاملاتها – اليوم الأحد- أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين في الأداء، إذ هبط مؤشرها الرئيسي”egx30″ بـ 0.38% ليصل 13832 نقطة.