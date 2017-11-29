البورصة تتأرجح بمنتصف التعاملات.. والمصريون الأكثر بيعًا

رجب عزالدين تباين أداء مرشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 14603 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 799 نقطة. وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 8

رجب عزالدين



تباين أداء مرشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 14603 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 799 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 834 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات، بلغت 82 مليون جنيه، و14 مليون جنيه، و29 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 105 ملايين جنيه، و28 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 59 سهمًا من إجمالى 169 سهمًا متداولاً، بينما هبط 79 وبقى 31 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على صعود قوى لمؤشراتها، مدفوعاً بمشتريات للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.23% عند مستوى 14537 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.58% عند مستوى 802 نقطة.



ومن المقرر أن تكون البورصة إجازة، غداً الخميس، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف.