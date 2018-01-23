البورصة تتأرجح بمنتصف التعاملات والأجانب الأكثر بيعا

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 15198 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 842 نقطة حتى الساعة 12:30.و

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 15198 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 842 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات 534 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 40 مليون جنيه و13 مليون جنيه و4 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرين والعربية للشراء بقيم تداولات قدرها 43 مليون جنيه و10 ملايين جنيه و4 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 79 سهما من إجمالى 163سهما متداولا، بينما هبط 37 وبقى 47 دون تغير.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.63 % عند مستوى 15243 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 838 نقطة.