البورصة تبدل مسارها وتنهي تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للهبوط الجماعي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 3-5-2023، وسط سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، هبوطا طفيفا بنحو 0.03%، بعد أن فقد جميع مكاسبه ليغلق عند مستوى 17295 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13% عند مستوى 2978 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.08%، عند 4521 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 1.67 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 200 سهم، ارتفع منها 46 سهما، فيما تراجع 82 سهما، واستقر 72 دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و116 مليار جنيه، مقابل تريليون و117 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 110.55 مليون جنيه، و 32.56 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 143.11 مليون جنيه.