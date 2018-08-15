البورصة تبدل اتجاهها الصاعد وتهبط فى منتصف التعاملات

مصطفى طلعتبدلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصاعد الذى حققته بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لتتحول إلى الهبوط بالمنتصف مع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.وكشفت شاشات التداول هبوط مؤشر "egx30" الرئيسي 0.27% ليصل 15314 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.31%، ومؤشر "

مصطفى طلعت

بدلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصاعد الذى حققته بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لتتحول إلى الهبوط بالمنتصف مع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وكشفت شاشات التداول هبوط مؤشر “egx30” الرئيسي 0.27% ليصل 15314 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.31%، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليسجل مستوى 1907%.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس الثلاثاء على هبوط جماعى إذ تراجع المؤشر الثلاثينى 1.06% عند مستوى 15356 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% ليسجل 743 نقطة.