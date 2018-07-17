البورصة تبدل اتجاهها الصاعد وتهبط بمنتصف التعاملات

مصطفى طلعتبدلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصاعد الذى استهلت به تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتتحول إلى الهبوط بالمنتصف مع تحول المستثمرين العرب إلى البيع.وبحلول الساعة 12:30 ظهراُ، هبط مؤشر "egx30" الرئيسي 0.90% ليصل إلى 15515 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% ليسجل 757 نق

مصطفى طلعت

بدلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصاعد الذى استهلت به تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتتحول إلى الهبوط بالمنتصف مع تحول المستثمرين العرب إلى البيع.

وبحلول الساعة 12:30 ظهراُ، هبط مؤشر “egx30” الرئيسي 0.90% ليصل إلى 15515 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% ليسجل 757 نقطة، و “Egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.82% إلى 1940 نقطة.

وكانت البورصة قد استهلت التعاملات على ارتفاع طفيف وصعد المؤشر الرئيسي 0.31% ليصل إلى 15704 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% ليسجل 762 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا 0.06% ليصل إلى 1958 نقطة.

