البورصة تبدد مكاسبها الصباحية وتتراجع بالمنتصف

المال - خاص تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30"، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وذلك بعد ارتفاعه فى بداية تداولات الجلسة بشكل طفيف. وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5%، بالمنتصف، مسجلاً مستوى 13513 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.44%، ل

المال – خاص

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30″، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وذلك بعد ارتفاعه فى بداية تداولات الجلسة بشكل طفيف.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5%، بالمنتصف، مسجلاً مستوى 13513 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.44%، ليصل إلى 725 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.29 %، ليصل إلى 1623 نقطة.

يذكر أن السوق استهل تعاملاته اليوم على صعود طفيف حيث ارتفع المؤشر الثلاثينى بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13585نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74% ليصل إلى 727 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% ليبلغ مستوى 1627 نقطة.