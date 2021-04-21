البورصة تبدأ حركة صاعدة بدعم مشتريات المؤسسات الأجنبية وارتفاع سهم «التجارى الدولي»

نجحت مؤشرات البورصة المصرية فى اختراق مقاومة مستوى 10500 نقطة وسط قيم تداولات مليارية، لتعلن عن بدء موجة صاعدة مدعومة بالتحركات الإيجابية لسهم البنك التجارى الدولي CIB، بدعم مشتريات المؤسسات الأجنبية التى سجلت 250.3 مليون جنيه بصافى شراء قدره 97.450 مليون جنيه.

وتوقع خبراء البورصة أن تستكمل السوق تحركاتها الإيجابية على المدى القصير، مرشحين EGX30 للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة والتى تمثل منطقة مقاومة قد تهدئ وتيرة الصعود قليلًا، ثم استهداف مستويات 10900 نقطة.

وأكدوا احتمالات حدوث عمليات جنى أرباح جزئية بمستويات 10700 نقطة، مشيرين إلى أن الأسبوعين المقبلين قد يحملان شهادة طمأنة للمستثمرين حال عودة المؤسسات إلى الشراء مجددًا بقوة وخاصة الأجنبية منها .

وأنهت مؤشرات السوق جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعى بنسبة %1.71 لمؤشر EGX30، مسجلًا 10620.05 نقطة، مع صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.23 إلى 1958.39 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقاً %2.11 مستقرًا عند 2887.98 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.081 مليار جنيه عبر تداول 547.569 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 39.686 ألف عملية.

من جهته، قال مصطفى فوزي، رئيس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن تحركات السوق بجلسة أمس كانت إيجابية عقب فترة من موجات الهبوط التى كبدت المؤشر خسارة بنحو 2000 نقطة.

وأضاف أن جلسة الثلاثاء لا تعد دليلا نهائيا على تحول دفة السوق من الهبوط المتواصل إلى الصعود، مشيرًا إلى أنه من المنطقى أن تقوم البورصة بحركة تصحيحية عقب التراجعات الأخيرة القوية، موضحًا فى الوقت ذاته إلى أن ارتفاع أمس كان مدعومًا بتحركات سهمى «البنك التجارى الدولي» و«فوري» فقط فى ظل تحركات روتينة لباقى أسهم مؤشر EGX30 .

وأكد رئيس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن السوق بحاجة إلى صعود متواصل على مدار الأسبوعين المقبلين، على أن تصاحبه تحركات إيجابية شرائية من قبل المؤسسات وتحديدًا الأجنبية منها، حتى تكون بمثابة رسالة تأكيد للمستثمرين على تحسن حال السوق.

من جانبه، قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية أن EGX30 نجح فى اختراق مقاومة مستوى 10500 نقطة وتأكيد ذلك الاختراق وسط تداولات مرتفعة، الأمر الذى يهيئ المؤشر للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة فى الأجل القصير.

وتوقع غريب أن تهدأ وتيرة الصعود عند اقتراب المؤشر من مستوى مقاومة 10700 نقطة، مرجحًا حدوث عمليات جنى أرباح بها، فى ظل ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى من مستويات الـ 52 إلى 60 جنيه خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إلى أنه فى حال تخطى مقاومة 10700 نقطة، فإن EGX30 سيستهدف مستوى 10935 نقطة، فيما سيختبر مؤشر EGX70 مستوى المقاومة 1975 نقطة والتى فى حال تخطيها فسيتجه صوب 2033 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافى بيع بقيمة 102.769 مليون جنيه مقابل صافى شراء للعرب والاجانب بقيمة 12.073 و90.695 مليون جنيه على التوالي.