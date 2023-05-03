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البورصة تبدأ تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

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وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع منها 43 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 112 دون تغيير

البورصة تبدأ تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء
جهاد سالم

جهاد سالم

11:04 ص, الأربعاء, 3 مايو 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 3-5-2023، على ارتفاع جماعي.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.68%، مسجلا مستوى 17418 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.44%، عند مستوى 2995 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.54% عند 4549 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع منها 43 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 112 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 2.05 مليون جنيه، و999 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 3.5 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:04 ص, الأربعاء, 3 مايو 23