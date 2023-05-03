البورصة تبدأ تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 3-5-2023، على ارتفاع جماعي.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.68%، مسجلا مستوى 17418 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.44%، عند مستوى 2995 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.54% عند 4549 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع منها 43 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 112 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 2.05 مليون جنيه، و999 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 3.5 مليون جنيه.