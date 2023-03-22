البورصة تبدأ تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

بدأت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 22-3-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.64%، مسجلا مستوي 15424 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.42% عند مستوى 2783 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.47%، عند 4155 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع منها 58 سهما، وتراجع 4 أسهم، فيما استقر 103 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 12.03 مليون جنيه، و799 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 12.83 مليون جنيه.