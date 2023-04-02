البورصة تبدأ تعاملات اليوم على صعود جماعى

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 2-4-2023، على صعود جماعي ،بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.06% عند مستوى 16592 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.86%، عند مستوى 2831 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.02% عند 4275 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 165 سهما، ارتفع منهم 53 سهما، فيما تراجع سهمان، و استقر 110 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.72 مليون جنيه، و 152 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 1.87 مليون جنيه.