البورصة تبدأ تعاملات اليوم على صعود جماعي بدعم مشتريات المستثمرين المصريين

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا في بداية تعاملات اليوم الإثنين 10-4-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.46%، عند مستوى 16751 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.34%، عند مستوى 2945 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.45% عند 4428 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 144 سهما، ارتفع منها 33 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 107 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 9.95 مليون جنيه، و9.67 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 19.63 مليون جنيه.