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البورصة تبدأ تعاملات اليوم على صعود جماعي بدعم مشتريات المستثمرين المصريين

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البورصة تبدأ تعاملات اليوم على صعود جماعي بدعم مشتريات المستثمرين المصريين
جهاد سالم

جهاد سالم

10:55 ص, الأثنين, 10 أبريل 23

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا في بداية تعاملات اليوم الإثنين 10-4-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.46%، عند مستوى 16751 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.34%، عند مستوى 2945 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.45% عند 4428 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 144 سهما، ارتفع منها 33 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 107 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 9.95 مليون جنيه، و9.67 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 19.63 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:55 ص, الأثنين, 10 أبريل 23