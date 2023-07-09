البورصة تبدأ تعاملات اليوم على تراجع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 9-7-2023، على تراجع جماعي.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.13%، عند مستوى 16909 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.02%، مسجلا مستوى 3438 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 1.02% عند 5093 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 171 سهما، ارتفع منها 5 أسهم، فيما تراجع 36 سهما، واستقر 130 سهما دون تغيير.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 3.69 مليون جنيه، و1.97 مليار جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 1.98 مليار جنيه.