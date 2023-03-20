البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع محدود

صعدت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا، بداية تعاملات اليوم، الإثنين 20-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.09% عند مستوي 14694 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 0.74% عند مستوى 2607 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.58%، عند 3867 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 135 سهما، ارتفع منهم 18 سهما، وتراجع 16 سهما، فيما استقر 101 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 4.4 مليون جنيه، و800 ألف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 5.2 مليون جنيه.