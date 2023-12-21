البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

استهلّت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 21-12-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.69%، متخطيًا مستوى 25000 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.86%، مسجلًا مستوى 5456 نقطة.

كما سجل مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX100، صعودًا بنسبة 0.83%، عند مستوى 7901 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 181 سهمًا، ارتفع 59 سهمًا، وتراجع 16 سهمًا، فيما استقر 106 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 2.78 مليون جنيه، و1.89 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 4.77 مليون جنيه.