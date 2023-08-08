البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-8-2026، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.52% عند مستوى 17932 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.65%، عند مستوى 3618 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.58% عند 5351 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 168 سهما، ارتفع منها 55 سهما، فيما تراجع 7 أسهم، واستقر 106 أسهم دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 40.01 مليون جنيه، و35.68 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 75.7 مليون جنيه.