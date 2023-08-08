البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.52% عند مستوى 17932 نقطة

البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها
جهاد سالم

جهاد سالم

11:10 ص, الثلاثاء, 8 أغسطس 23

سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-8-2026، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.52% عند مستوى 17932 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.65%، عند مستوى 3618 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.58% عند 5351 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 168 سهما، ارتفع منها 55 سهما، فيما تراجع 7 أسهم، واستقر 106 أسهم دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 40.01 مليون جنيه، و35.68 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 75.7 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:10 ص, الثلاثاء, 8 أغسطس 23