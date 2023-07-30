البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد 30-7-2023، تزامننا مع توجه شرائي للمستثمرين المصرين.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.55%، ليصل لمستوى 17435 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.91%، مسجلا 3458 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.94% عند 5219 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 175 سهما، ارتفع منهم 48 سهما، فيما تراجع 19 سهما، واستقر 109 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.84 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 3.05 مليون جنيه.