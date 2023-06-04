البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع و «EGX70» يقفز 3%

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 4-6-2023، على ارتفاع قوي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بما يزيد عن 3%، و مسجلا 3388 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.61%، مسجلا مستوى 17640 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.01% عند 4924 نقطة.

كما وصل عدد الأسهم المتداولة إلي 178 سهما، ارتفع منهم 65 سهما، فيما تراجع سهمان، واستقر 11 سهما دون تغيير .

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، قيمة 44.54 مليون جنيه، و 5.9 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 50.45 مليون جنيه.