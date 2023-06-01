البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.33%، مسجلا مستوى 17553 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.69%، عند مستوى 3272 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.74% عند 4911 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 181 سهما، ارتفع منهم 56 سهما، فيما تراجع 16 سهما، و استقر 109 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 859 الف جنيه، و 2.09 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 2.95 مليون جنيه.