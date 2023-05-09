البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.8%، عند مستوى 17783 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.44%، عند مستوى 3069 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.53% عند 4665 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 164 سهما، ارتفع منهم 47 سهما، فيما تراجع 13 سهما، واستقر 104 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 17.74 مليون جنيه، و 10.04 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 27.78 مليون جنيه.