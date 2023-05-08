البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين 8-5-2023، على ارتفاع جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.93%، عند مستوى 17394 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.83%، عند مستوى 3007 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.88% عند 4564 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 141 سهما، ارتفع منهم 55 سهما، فيما استقر 86 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 10.59 مليون جنيه، و 575.5 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 11.17 مليون جنيه.