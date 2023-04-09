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البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

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ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.21% عند مستوى 16745 نقطة.

البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الأحد, 9 أبريل 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 9-4-2023، على ارتفاع جماعي وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.21% عند مستوى 16745 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.38% عند مستوى 2956 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.38%، عند 4436 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 158 سهما، ارتفع منها 27 سهما، وتراجع 12 سهما، فيما استقر 119 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.38 مليون جنيه، و554 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 1.93 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الأحد, 9 أبريل 23