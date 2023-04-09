البورصة تبدأ تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 9-4-2023، على ارتفاع جماعي وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.21% عند مستوى 16745 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.38% عند مستوى 2956 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.38%، عند 4436 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 158 سهما، ارتفع منها 27 سهما، وتراجع 12 سهما، فيما استقر 119 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.38 مليون جنيه، و554 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 1.93 مليون جنيه.