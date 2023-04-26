البورصة تبدأ تعاملات اليوم على أداء متباين

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 26-4-2023، على أداء متباين ، في أولى الجلسات عقب عطلة عيد الفطر.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.82% عند مستوى 17370 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.13%، عند مستوى 2995 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.02% عند 4548 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 181 سهما، ارتفع منها 35 سهما، فيما تراجع 41 سهما، واستقر 105 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 12.69 مليون جنيه، و6.34 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 19.03 مليون جنيه.