البورصة تبدأ تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 17-8-202، على صعود جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.12%، في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 18083 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 0.57%، مسجلًا 3645 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.38%، عند 5384 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 178 سهمًا، ارتفع منها 39 سهمًا، فيما تراجع 22 سهمًا، واستقر 121 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 22 ألف جنيه، و5.27 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 5.3 مليون جنيه.