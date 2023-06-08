البورصة تبدأ تعاملات اليوم الخميس على أداء متباين

بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 8-6-2023، على أداء متباين، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.06%، مسجلًا مستوى 17336 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 2.2%، مسجلًا 3728 نقطة، وارتفع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.75% عند 5410 نقاط.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 203 أسهم، ارتفع منها 71 سهمًا، فيما تراجع 58 سهمًا، واستقر 87 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.4 مليون جنيه، و9.96 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 11.08 مليون جنيه.