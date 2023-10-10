البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على تحركات متباينة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 0.19%، مسجلا مستوي 19372 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.21%، عند مستوى 3619 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.21%،عند مستوى 5340 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 150 سهما، ارتفع منهم 23 سهما، فيما تراجع 6 أسهم، و استقر 121 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 13.73 مليون جنيه، و 5.73 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 19.46 مليون جنيه.