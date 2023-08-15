البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-202، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.14%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 17922 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.61%، مسجلا 3657 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.46% عند 5386 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 159 سهما، ارتفع منها 38 سهما، فيما تراجع 9 أسهم، و استقر 112 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 2.33 مليون جنيه، و6.87 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 9.2 مليون جنيه.