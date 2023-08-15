البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي

صعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.14%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 17922 نقطة

البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي
جهاد سالم

جهاد سالم

10:52 ص, الثلاثاء, 15 أغسطس 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-202، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.14%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 17922 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.61%، مسجلا 3657 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.46% عند 5386 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 159 سهما، ارتفع منها 38 سهما، فيما تراجع 9 أسهم، و استقر 112 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 2.33 مليون جنيه، و6.87 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 9.2 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:52 ص, الثلاثاء, 15 أغسطس 23