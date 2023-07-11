Loading...

البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على أداء متباين

Loading...

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.04% عند مستوى 16956 نقطة

البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على أداء متباين
جهاد سالم

جهاد سالم

11:20 ص, الثلاثاء, 11 يوليو 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023، على تباين ، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.04% عند مستوى 16956 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.65%، عند مستوى 3396 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.46% عند 5032 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 153 سهما، ارتفع منها 28 سهما، فيما تراجع 9 أسهم، واستقر 116 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 10.04 مليون جنيه، و3.94 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 13.98 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:20 ص, الثلاثاء, 11 يوليو 23