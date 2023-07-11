البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على أداء متباين

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023، على تباين ، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.04% عند مستوى 16956 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.65%، عند مستوى 3396 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.46% عند 5032 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 153 سهما، ارتفع منها 28 سهما، فيما تراجع 9 أسهم، واستقر 116 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 10.04 مليون جنيه، و3.94 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 13.98 مليون جنيه.