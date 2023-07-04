البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.11%، ليصل مستوى 17684 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.74%، مسجلا مستوى 3561 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 0.61% عند 5274 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 152 سهما، ارتفع منهم 32 سهما، فيما تراجع سهمان، و استقر 118 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 136 الف جنيه، و 1.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 1.82 مليون جنيه.