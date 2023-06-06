البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع قوي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023، على ارتفاع جماعي قوي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 ، بنسبة 1.07% ، مسجلا مستوى 175301 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 1.4%، مسجلا 3509 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.37% عند 5183 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 161 سهما، ارتفع منها 40 سهما، فيما تراجع 11 سهما، و استقر 110 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 14.95 مليون جنيه، و 9.59 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 24.55 مليون جنيه.