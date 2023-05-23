البورصة تبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء بأداء متباين

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023، على أداء متباين، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.16%، مسجلا مستوى 16736 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.38%، عند مستوى 3021 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.23%عند 4554 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 167 سهما، ارتفع منهم 28 سهما، فيما تراجع 30 سهما، و استقر 109 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 424.44 مليون جنيه، و 2.53 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 426.97 مليون جنيه.