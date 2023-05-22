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البورصة تبدأ تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع جماعي

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اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.87 مليون جنيه

البورصة تبدأ تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع جماعي
جهاد سالم

جهاد سالم

11:15 ص, الأثنين, 22 مايو 23

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 22-5-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.49%، مسجلا مستوى 16944 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.77%، عند مستوى 3019 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.67% عند 4575 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 166 سهما، ارتفع منهم 55 سهما، فيما تراجع 7 اسهم، و استقر 104 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.87 مليون جنيه، و 16.14 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 18.01 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:15 ص, الأثنين, 22 مايو 23