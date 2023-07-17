البورصة تبدأ تعاملات اليوم الإثنين بتحركات متباينة

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 17-7-2023، تزامنا مع توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.03% عند مستوى 17348 نقطة.

فيما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.56%، عند مستوى 3403 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.4% عند 5062 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 152 سهما، ارتفع منها 21 سهما، فيما تراجع 19 سهما، واستقر 112 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 8.61 مليون جنيه، و1.29 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 9.9 مليون جنيه.