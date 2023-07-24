البورصة تبدأ تعاملات اليوم الإثنين بتحركات متباينة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 24-7-2023، على تحركات متباينة وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.83% ، مسجلا مستوى 17725 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.06%، مسجلا 3498 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.04% عند 5188 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع منهم 26 سهما، فيما تراجع 10 أسهم، واستقر 129 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.63 مليار جنيه، و10.17 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 1.64 مليار جنيه.