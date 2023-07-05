البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء

بدأت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 5-7-2023، على ارتفاع جماعي، تزامننا مع توجه شرائي المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.11%، ليصل مستوى 17484 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 3532 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 0.33% عند 5236 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 164 سهما، ارتفع منهم 25 سهما، فيما تراجع 6 أسهم، و استقر 133 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 2.74 مليون جنيه، و 246 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 2.99 مليون جنيه.