البورصة تبدأ تعاملات اليوم الأربعاء على أداء متباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-5-2023.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.12% عند مستوى 17013 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.37%، عند مستوى 3033 نقطة، وارتفع المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.3% عند 4594 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 175 سهما، ارتفع منهم 37 سهما، فيما تراجع 27 سهما، و استقر 111 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء، بصافي قيمة 4.29 مليون جنيه، و3.9 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 8.19 مليون جنيه.